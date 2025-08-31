Айхам Ахмад, пианистът, който свиреше на своето пиано насред руините в Сирия през лятото на 2015 година, се превърна в символ на войната. Около пияното на младия мъж се трупаха деца в лагера „Ярмук“ край Дамаск, известен като „Квартала на смъртта“, и пееха насред разрушенията, падащите бомби и куршумите. Режимът на Башар Асад падна, но музиката на Айхам победи войната, защото тя звучи и днес в различни концертни зали по света, за да напомня за тези, които вече ги няма, но и за да носи надежда на тези, на които е останала само вярата в утрешния ден.

Екип на NOVA се срещна с „пианиста от руините“, както в известен Айхам, в Кьолн. И разказваме неговата история.

Връщаме се в лятото от преди десетилетие. Вече няколко години Сирия кърви от гражданска война, цари глад, смърт и безнадеждност. Стотици хиляди искат да се измъкнат от ада. А в лагера „Ярмук“ край Дамаск звучи пиано. Зад музикалния инструмент е Айхам. Лагерът, в който свири е убежище на бегълците от Палестина, какъвто е и баща му, което го превръща в човек без право на гражданство от самото му раждане. След началото на войната неофициалният лагер става известен като „Квартала на смъртта“.

"Спомням си много от този период, 2012-2015 г., когато всеки ден свирех на пианото си. Опитвах се да кажа на правителството с моите видеоклипове, че ние сме цивилни хора. Сред нас има нормални деца, жени и млади хора, които биха искали да пеят", разказва Айхам.



Един от най-болезнените му спомени от този период е свързан с момиченце, което пее край пианото му. Зейнеб. "Тя беше простреляна край пианото ми през 2014 година. Това е болезнена история. Свирех в лагера „Ярмук“. Децата пееха. Стояхме на палестинска улица. Мислех, че е безопасно, но се оказа, че в „Ярмук“ няма как да има безопасност. Започнахме да пеем, затворих очи, отворих ги и видях Зейнаб до мен, простреляна до пианото. Това беше един от моментите, в които съм се чувствал най-виновен в живота си. Сирийският народ, децата на Сирия, те бяха убивани с химически оръжия, с глад, с бомбардировки, със стрелба. Зейнеб не е единствената. Но тя беше специална, защото просто пееше на улицата. Бяха 14 деца, а Зейнеб беше най-близо до мен. И това е тъжно, но мисля, че когато споменаваме историята на Зейнеб отново и отново, ще се чувствам по-малко виновен".



С видеата на своите концерти сред руините Айхам добива популярност по света, започва да бъде преследван от "Ислямска държава". От групировката изгарят пианото му на 17 април навръх рождения му ден.