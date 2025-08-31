Снимка: БТА/АП
Той ще остане под наблюдение няколко дни
Генералният секретар на Съвета на Европа Ален Берсе е бил приет в нощта на петък срещу събота, но състоянието му "не е притеснително", съобщи ръководената от него организация.
"Състоянието му не е притеснително, но той ще остане под наблюдение няколко дни", уточняват в изявление на Съвета на Европа.
Зеленски и Съветът на Европа се споразумяха за трибунал за войната в Украйна
Участието на Берсе на Стратегическия форум в словенския град Блед, който ще се проведе в понеделник и вторник, е било отменено. Засега не е ясно дали той ще участва в ангажиментите, предвидени за другите дни.
53-годишният швейцарец е генерален секретар на организацията от септември миналата година.Редактор: Цветина Петкова
