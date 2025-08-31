Специалистът по лечение на главоболието д-р Фелипе Брамбила предупреди, че някои продукти могат да засилят мигрената. Медикът ги изброи в интервю за медицинското издание Terra.

„Мигрената се влияе от много фактори, а диетата е един от най-важните“, подчерта Брамбила. Той призова хората с това заболяване да се откажат от шоколад, отлежали сирена, изкуствени подсладители, кафе и други напитки с високо съдържание на кофеин, както и от шунка, салам и колбаси.

Как времето предизвиква мигрена: Невролог обяснява причините и как да намалим болката

В същото време, според лекаря, някои продукти, са полезни за облекчаване на мигрена. Сред тях той открои джинджифил, риба с високо съдържание на омега-3 мастни киселини, тъмнозелени листни зеленчуци, семена и маслодайни култури.

Освен това Брамбила посъветва хората с този проблем да пият колкото е възможно повече вода.

Редактор: Цветина Петкова