Снимка: ЕПА/БГНЕС
-
Тръмп преименува Министерството на отбраната на Министерство на войната
-
Форумът в Китай и преговорите за Украйна: Какво предстои за международния дневен ред
-
Полк. Джон Картър от ВВС е новият военен аташе на САЩ в България
-
Атанас Зафиров: Нямам намерение да подавам оставка
-
Бойко Борисов постави отново темата за обща дясна кандидатура, но срещна отпор
-
Премиерът: Случаят в Русе показва, че сме достигнали момент на целенасочено атакуване на институциите
-
След побоя над полицейски шеф: Депутати поискаха строги наказания за нападателите (ОБЗОР)
Преки включвания, горещи коментари и задълбочени анализи за бюджета, отбраната, земеделието и технологиите - 10 септември в10.00 ч.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще произнесе годишната си реч за състоянието на Съюза на 10 септември. Тя ще бъде излъчена от 10.00 ч. на живо в ефира на NOVA NEWS с превод и жестомимичен език в специалното издание на сутрешния блок "Твоят ден: Бъдещето на Европа".
Пред евродепутатите Фон дер Лайен ще очертае приоритетите на ЕС за следващата година. Това е ключов момент за демокрацията в Блока – възможност за разсъждения за случилото се през изминалата година и обявяване на нови важни инициативи въз основа на постиженията на ЕС до момента.
Урсула фон дер Лайен в Сопот: 1/3 от оръжията за Украйна са идвали от България (ВИДЕО+СНИМКИ)
Речта ще бъде последвана от дебат с членовете на Европейския парламент, който допринася за засилване на отчетността.
Това ще бъде първата реч за състоянието на Съюза от втория мандат на Урсула фон дер Лайен и тя ще зададе тона за следващите години.
Гледайте речта на живо по NOVA NEWS с преки включвания, горещи коментари и задълбочени анализи за бюджета, отбраната, земеделието и технологиите - 10 септември, 10.00 ч. в "Твоят ден: Бъдещето на Европа"!Редактор: Маргарита Стоянчева
Последвайте ни