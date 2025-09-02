Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще произнесе годишната си реч за състоянието на Съюза на 10 септември. Тя ще бъде излъчена от 10.00 ч. на живо в ефира на NOVA NEWS с превод и жестомимичен език в специалното издание на сутрешния блок "Твоят ден: Бъдещето на Европа".

Пред евродепутатите Фон дер Лайен ще очертае приоритетите на ЕС за следващата година. Това е ключов момент за демокрацията в Блока – възможност за разсъждения за случилото се през изминалата година и обявяване на нови важни инициативи въз основа на постиженията на ЕС до момента.

Урсула фон дер Лайен в Сопот: 1/3 от оръжията за Украйна са идвали от България (ВИДЕО+СНИМКИ)

Речта ще бъде последвана от дебат с членовете на Европейския парламент, който допринася за засилване на отчетността.

Това ще бъде първата реч за състоянието на Съюза от втория мандат на Урсула фон дер Лайен и тя ще зададе тона за следващите години.

Гледайте речта на живо по NOVA NEWS с преки включвания, горещи коментари и задълбочени анализи за бюджета, отбраната, земеделието и технологиите - 10 септември, 10.00 ч. в "Твоят ден: Бъдещето на Европа"!

Редактор: Маргарита Стоянчева