Продължават спасителните операции в Афганистан, след като земетресение с магнитуд от 6 по Рихтер уби най-малко 800 души. Трусът засегна източните части на страната, рани близо 2000 души и унищожи напълно много села.



Труднодостъпната високопланинска локация и последвалите свлачища възпрепятстваха спасителните екипи, което може да доведе до покачване на броя на жертвите. Редица държави - включително Китай, Индия и Швейцария, заявиха, че ще помогнат със спешно финансиране на спасителните операции.

Външният министър на Обединеното кралство Дейвид Лами заяви, че държавата ще помогне с един милион лири на ООН и Международния червен кръст, за да се доставят критични здравни грижи на хората в най-засегнатите региони.

„Все още има леки трусове от земетресението. Дано Бог да даде добро, хората се страхуват. Семейства са напуснали домовете си и са излезли на открити поля, където чакат от снощи досега. Нашата молба към правителството е да реагира спешно и да помогне на хората, особено на засегнатите. Естествено, те са безпомощни и лишени от средства и в тази ситуация трябва да им се окаже подкрепа”, заяви местния жител Дер Хан.

