Силно земетресение в Афганистан. Трусът е регистриран в неделя в 22:17 ч. българско време. Той е бил с магнитуд 6 по скалата на Рихтер и на дълбочина от 10 км, сочат данните на Европейския сеизмологичен център.

Според данни на BBC News най-малко 600 души са загинали и над 500 са ранени. Според Американската геоложка служба земетресението е ударило град Джалалабад, близо до границата с Пакистан.

Наводнение в Пакистан засегна повече от 2 милиона души

Prayers for Afghanistan after a major earthquake hits Kunar. pic.twitter.com/cbdteIJBHZ — Mansoor Ahmed Qureshi (@MansurQr) September 1, 2025

Редактор: Калина Петкова