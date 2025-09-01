Централната провинция Пенджаб в Пакистан е изправена пред едно от най-тежките наводнения в съвременната история. Бедствието е отнело живота на 33 души и е засегнало други над два милиона в повече от 2000 села.

Снимка: БГНЕС

До момента повече от 760 хиляди са евакуирани и настанени в повече от 500 импровизирани бежански лагера. Проливните дъждове в съседна Индия са влошили наводненията, след като страната е изпуснала язовири в две реки, които преминават през пакистанската провинция Синд. Властите вече започнаха масова евакуация.

Редактор: Калина Петкова