Снимка: БГНЕС
Бедствието е определяно като едно от най-тежките в съвременната история
Централната провинция Пенджаб в Пакистан е изправена пред едно от най-тежките наводнения в съвременната история. Бедствието е отнело живота на 33 души и е засегнало други над два милиона в повече от 2000 села.
Снимка: БГНЕС
До момента повече от 760 хиляди са евакуирани и настанени в повече от 500 импровизирани бежански лагера. Проливните дъждове в съседна Индия са влошили наводненията, след като страната е изпуснала язовири в две реки, които преминават през пакистанската провинция Синд. Властите вече започнаха масова евакуация.Редактор: Калина Петкова
