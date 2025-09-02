Доналд Тръмп опита да защити обратния завой, който направи в позицията си за китайските студенти в Съединените щати. Въпросът предизвиква сериозно напрежение между президента и най-твърдите привърженици на неговото движение МАГА.

Тръмп обяви, че ще бъдат издадени 600 хиляди визи за китайски студенти. Една от популярните водещи по телевизия Fox нарече решението „неразбираемо“ и заяви, че това са 600 хиляди места, които няма да получат американски младежи. В X известната привърженичка на президента Лаура Лумър написа: „буквално никой не иска 600 хиляди комунистически шпиони“.

Тръмп: Индия предложи да намали митата върху наши стоки до нула, но вече е късно

Медии коментират, че промяната в решението вероятно е икономически мотивирана. Чуждестранните студенти носят на САЩ около 44 милиарда долара годишно.

Редактор: Мария Барабашка