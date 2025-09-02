Френската полиция уби мъж, заподозрян, че е намушкал петима души в хотел в центъра на южния пристанищен град Марсилия. Това съобщиха полицейски източници.

Сред пострадалите е управителят на хотела и неговият син. Една от жертвите е в критично състояние.

Тунизийският нападател, който е имал два ножа и лост, е бил легален имигрант. Той е бил изгонен от хотела, защото не е плащал наем, съобщиха властите.

