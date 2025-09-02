Видео, Кадър: "Ройтерс"
-
Прецизират обвиненията срещу Никола Барбутов
-
Експертиза: Шофьорът, врязал се в автобус, е карал със 199 км/ч след употреба на райски газ
-
Близки на починалия в Ботевград разпространиха кадри, на които твърдят, че мъж продава наркотици (ВИДЕО)
-
Адвокатът на Паскал: Присъствието му по това дело ще разбули мистификацията около образа му на „контрабандист №1”
-
Откраднаха скулптурата на тюлена монах край Маслен нос
-
Задържаха заподозрян за убийството на Андрий Парубий
Пострадали са петима души
Френската полиция уби мъж, заподозрян, че е намушкал петима души в хотел в центъра на южния пристанищен град Марсилия. Това съобщиха полицейски източници.
Сред пострадалите е управителят на хотела и неговият син. Една от жертвите е в критично състояние.
Мъж нападна с ножове група полицаи в района на Париж (ВИДЕО)
Тунизийският нападател, който е имал два ножа и лост, е бил легален имигрант. Той е бил изгонен от хотела, защото не е плащал наем, съобщиха властите.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни