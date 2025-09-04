За дълго време се наблюдаваше явление сред хората, което се характеризира със силно изразено недоволство от постигнатото през живота при навлизане в средната възраст. Специалисти наричат това състояние „пик на нещастието“ – това е моментът между по-щастливите периоди на младостта и навлизането на човек в старостта.

Според учени от Лондонския университетски колеж обаче това чувство вече се среща все по-рядко.

Проучване: Лошият сън при тийнейджърите повишава риска от самонараняване

„Този така наречен пик на нещастие вече е изчезнал, не защото хората са по-щастливи в средната възраст, а защото младите са по-нещастни, отколкото преди", заяви Алекс Брайсън от Лондонския университетски колеж. Учените са установили още, че стресът се увеличава сред повечето хора под 40-годишна възраст и нараства много по-бързо, колкото по-ниска е възрастта.

„Така наблюдаваме нарастване на стреса с течение на времето, като по-младите стават все по-напрегнати“, обясни още Брайсън.

Предишни проучвания, базирани на данни от 145 държави сочат, че хората са най-щастливи до 30-годишна възраст и след 70-годишна възраст, а моментите на тревога и тъга достигат своя пик на около 50-годишна възраст. Подобни тенденции се наблюдават дори и при орангутаните и шимпанзетата.

Въз основа на данни от национални проучвания за психичното здраве в САЩ Брайсън и колегите установили, че пикът на нещастието изчезва постепенно. В проучванията са участвали 10 милиона възрастни от 1993 до 2024 г., и във Великобритания, в които са проучени 40 000 домакинства от 2009 до 2023 г.

За да разберат дали това е така в световен мащаб, изследователите се обърнали към данните от Global Minds, проект за проучване на психичното здраве, провеждан от 2020 г. насам сред близо 2 милиона души в 44 страни, включително САЩ и Великобритания. Те открили, че във всяка от проучените страни пикът на нещастието е заменен от постепенно спадаща крива, тъй като нещастието намалява с възрастта.

Тъмната страна на интернет: Безсмисленото съдържание, което води до „мозъчно гниене”

Дали хората в средна възраст са по-щастливи сега, отколкото са били?

„Абсолютно не. Ако има някаква промяна, то тя не в хората в средна възраст, които си остават някак си по средата. Нещата не са се променили много за тях. Всички промени са в долната половина на възрастовото разпределение“, каза Брайсън.

Новата тенденция е най-силно изразена в англоговорящите страни с високи доходи като Великобритания и САЩ, а най-слабо изразена е в районите на Африка с лош достъп до интернет, посочи той. В Танзания, например, където само 32% от хората са имали достъп до интернет през 2022 г., младите хора без достъп до интернет са били значително по-щастливи от тези без достъп. По-нататъшни изследвания биха могли да помогнат за обяснението на тези констатации, отбеляза Брайсън.

По-ниските нива на щастие при младите хора може да имат различни обяснения, като например по-честото използване на социалните мрежи или факта, че младежите са били особено засегнати от изолацията, предизвикана от пандемията от Ковид-19. Тежък фактор за душевното състоянир са и трудностите при достъпа до услуги за психично здраве, обясни той.

Редактор: Цветисиана Костова