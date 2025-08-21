Млади тийнейджъри, които страдат от нарушения на съня, са изложени на по-висок риск от самонараняване, когато достигнат 17 години. Това показва ново британско изследване, публикувано в Journal of Child Psychology and Psychiatry, предаде Euronews .

Проучването обхваща над 10 000 деца на 14-годишна възраст във Великобритания. Те са били питани за проблеми със съня – колко дълго спят през учебните дни, колко време им отнема да заспят и колко често се будят през нощта. Участниците са споделяли и дали съзнателно са си причинявали наранявания, като три години по-късно са били анкетирани отново със същия въпрос.

Резултатите показват, че недостатъчният сън, честото събуждане и трудното заспиване на 14-годишна възраст са пряко свързани със самонараняващо поведение както в същата възраст, така и на 17 години. Връзката остава значима дори след като изследователите отчитат други фактори като пол, социално-икономически статус, предишни инциденти на самонараняване, самооценка и депресия.

Сънуват ли домашните ни любимци?

„Самонараняването е една от водещите причини за смърт при юноши и млади възрастни“, заяви Никъл Танг, клиничен и здравен психолог в Университета на Уоруик и съавтор на изследването. „Като знаем, че лошият и накъсан сън често предхожда или съпътства мисли за самоубийство и подобно поведение, това ни дава ценен ориентир за ранно наблюдение и превенция“, добави Танг.

Въпреки че учените не откриват пряка връзка между нарушения сън и влошено вземане на решения, те подчертават, че сънят е „модифицируем рисков фактор“. Това означава, че чрез подобряване на качеството и продължителността на съня може да се намали рискът от самонараняване и да се постигнат трайни ползи за психичното здраве на тийнейджърите.

Повтарящите се сънища могат да предвещават болест

„Макар връзката да е тревожна, можем да направим нещо по въпроса“, казва Михаела Поули, друг от авторите на изследването. „Ако връзката между съня и самонараняването се потвърди, с добре насочени интервенции в училища и домове можем да обърнем тенденцията“, добави Поули

На какво се дължи „сънната инерция“ и опасна ли е тя

Според преглед от 2020 г. само между 32% от тийнейджърите в Полша и 86,3% във Фламандска Белгия спазват препоръките за продължителност на съня в учебните дни. Американската академия по медицина на съня препоръчва на юношите между 13 и 18 години да спят по 8 до 10 часа на нощ.

Редактор: Румен Лозанов