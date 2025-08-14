Да се събуждаш с тежест, дезориентиран и със замъглено съзнание след дрямка е преживяване, което засяга много хора. Някои от тях дори се отказват от тази почивка, която изглежда им вреди повече, отколкото им помага. Това усещане за махмурлук след дрямка има свое име - сънна инерция.

Този феномен се появява, когато цикълът на съня бъде прекъснат, преди да достигне края си, което поставя организма в състояние на объркване. Често това усещане се усилва следобед, когато биологичният часовник не очаква почивка. Поради това мозъкът ни понякога се затруднява да се ориентира, а тялото – да възстанови енергията си.

„Това явление може да продължи от двадесет минути до няколко часа в зависимост от човека. Хората, страдащи от сънна апнея, безсъние или хроничен недостиг на почивка, са изложени на най-голям риск“, предупреждава известният лекар Ваиз Уейси.

Гастроентерологът Барат Потури припомня, че дрямка, веднага след хранене, може да доведе до гастроезофагеален рефлукс, причиняващ парене, болки в гърдите и продължително гадене.

Лошите навици, които имаме, може да задълбочат подобни състояния. Консумацията на прекалено мазни, пържени, пикантни или богати на фибри храни преди лягане може да забави храносмилането и да увеличи киселинното оттичане.

Позицията на тялото също играе роля. Ако легнем след хранене, това улеснява изтичането на стомашни сокове към хранопровода. Тези рефлукси дразнят лигавицата и засилват усещането за дискомфорт при събуждане.

Към списъка могат да се добавят и други фактори, като дехидратация, хипогликемия и някои нарушения на вътрешното ухо, например доброкачествен пароксизмален позиционен световъртеж. В по-сложни случаи причината може да бъде дисфункция на вегетативната нервна система, която нарушава автоматичната регулация на някои функции (сърдечен ритъм, кръвно налягане и др.). Медицинските специалисти напомнят, че при чести или интензивни симптоми е необходимо да се консултирате с лекар, за да се установи точната причина и да се изключи всякаква евентуална патология.

​Специалистите по съня препоръчват дрямка с продължителност до 20 минути. При силна умора е възможно да се избере продължителност от час и половина, което позволява да се завърши пълен цикъл на сън. На хората с проблеми с храносмилането се препоръчва да изчакат три до четири часа след хранене, преди да легнат, макар че това често е трудно за изпълнение. Лекото повдигане на главата и гърдите с възглавници също помага за намаляване на киселинния рефлукс и предотвратява прекомерното дразнене на хранопровода.

►Какво трябва да запомните?

Подходящата продължителност, правилното време и леката храна са простите правила, които трябва да спазвате, за да превърнете дрямката в истинско предимство за вашето здраве. При добри условия тя не оставя следи от гадене или замъглено съзнание. Най-добрата дрямка не е тази, която ви зашеметява, а тази, която ви кара да забравите, че сте се чувствали уморени.

