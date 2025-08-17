Повтарящите се сънища могат да бъдат тълкувани по редица начини. Това явление показва потиснати страхове и нерешени проблеми, които ни измъчват. Появата на повтарящи се сънища може да е знак и за здравословни проблеми, за които не сме наясно.

Психолозите съветват при често повтарящи се сънища, особено ако са неприятни и предизвикват негативни емоции, да се обърнем към професионалист, за да се разреши проблема.

Руският психиатър Василий Касаткин обяснява, че в сънищата човек може да получи информация за дадено заболяване, защото всяка част от тялото е свързана с мозъка чрез нерви и те предават сигнали за предстоящо разболяване, които подсъзнанието след това превежда в сънища. Той всъщност свързва сънуването на едно и също нещо постоянно със скрити заболявания в тялото.

Повтарящите се кошмари и сънища ни казват, че е необходимо да се грижим за здравето си и да ходим на прегледи, за да открием причината.

Преди началото на мигрената, пациенти съобщават, че са сънували как са простреляни в главата или удряни от мълния. В неврологично проучване на Роналд Постума е показано, че агресивните сънища, съпроводени с физическа активност, могат да показват невродегенеративни заболявания като болестта на Алцхаймер и на Паркинсон до 10 години преди появата на първите симптоми. Сънищата често показват рак, но също и обикновен грип.

Някои сънища могат да се повтарят десетилетия наред. Случва се с помощта на психолог или самостоятелно пациентът да разреши конфликта, който е бил причината за съня, след което спира да го сънува или сценарият се променя.

Поради тази причина кошмарите и повтарящи се сънища не бива да се потулват, а да се работи с тях и да се разследват причините за тяхното възникване. Ключовата роля на подобни сънища е да ни укрепят, да ни помогнат да преодолеем това, което ни плаши, като се изправяме пред страховете си отново и отново.

