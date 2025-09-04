След срещата на севернокорейския лидер Ким Чен-ун с руския президент Владимир Путин в Пекин севернокорейски служители щателно забърсаха всички предмети, до които се е докосвал лидерът им, като част от мерки за сигурност срещу чуждестранни шпиони, предаде "Ройтерс", цитирайки анализатори.

Дори и с появата на наченки на приятелство между Ким и Путин, видеокадри, споделени в социална мрежа, показаха извънредните мерки, взети от Пхенян да бъдат заличени всякакви доказателства за здравословното състояние на Ким. Репортерът на Кремъл Александър Юнашев сподели видеоклипа в приложението "Телеграм", на който се виждат двама служители от персонала на Ким, които почистват помещението в Пекин, където севернокорейският лидер и Путин проведоха среща, продължила повече от два часа. Облегалката и подлакътниците на стола, на който седеше севернокорейският лидер, както и масичката за кафе до него бяха почистени. Чашата на Ким също беше прибрана от тях.

"След като преговорите приключиха, персоналът, придружаващ лидера на Корейската народнодемократична република, внимателно унищожиха всички следи от присъствието на Ким", каза репортерът.

Подобни мерки са стандартен протокол още от времето на предшественика на Ким – неговия баща Ким Чен-ир, обясни експертът по Северна Корея в базирания в САЩ център "Стимсън" Майкъл Мадън.

Редактор: Емил Йорданов