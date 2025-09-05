Земетресението е било на дълбочина от 10 километра

Земетресение с магнитуд 5,4 разтърси днес югоизточната част на Афганистан, съобщи Германският изследователски център по геонауки (GFZ), цитиран от "Ройтерс".

Според центъра земният трус е бил на дълбочина от 10 километра. Засега не се съобщава за жертви или щети.

Редактор: Станимира Шикова
Източник: Светослав Танчев, БТА

