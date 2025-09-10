Министерството на здравеопазването на Непал обяви, че жертвите в антикорупционните протести в страната са достигнали вече 25 души, а ранените са 633, предаде "Ройтерс".

Междувременно, летището в Катманду беше отворено, ден след като беше блокирано от протестиращи. Това съобщи говорител на летището.

Министър-председателят на Непал Шарма Оли подаде оставка заради спорната забрана на социалните медии. Протестите срещу нея и корупцията в страната прераснаха в размирици, които бяха потушени от полицията със сила.

Непалското правителство отмени забраната след кризисна среща на кабинета късно през нощта. Министърът на комуникациите, информацията и технологиите Пратив Суба Гурунг потвърди пред ДПА отмяната на мярката.

Блокирането засягаше 26 платформи, сред които Facebook, You tube и LinkedIn, които не се бяха регистрирали пред властите в определения за това срок. Забраната предизвика гнева и недоволството на милиони техни потребители.

