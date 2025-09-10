Русия се възползва от луфта в международните отношения, който съществува в момента. Виждаме, че ООН от 20 години отива към смъртта си и е в пълна агония. Неслучайно се иронизира, че е Организация на обезпокоените нации, а не на обединените нации. Тук е общото между природата на конфликта в Близкия изток и това, което се случва в Източна Европа. Но само до тук. Русия се опитва в момента да експериментира с това, как ще реагира НАТО. Смятам, че това е съзнателно действие.

Това коментира в предаването „Пресечна точка” международният анализатор и член на Българското геополитическо дружество Иво Иванов по повод свалените руски дронове над Полша, заради които Прага поиска активирането на Член 4 на договора на НАТО.

Според него Путин няма да "отиде далеч с провокациите". "Срещата в Пекин му даде кураж да продължи с бомбардировките и усилване на въздушния натиск срещу Украйна. Той опитва, но най-малкото, което му трябва, е война с НАТО. При една война с Алианса за Путин всичко е приключило. Така че той, какъвто и да е безумец, колкото и да се присмива на Запада и да го смята за неспособен да реагира - не очаквам повече провокации от страна на Русия. Могат да приемат друга форма. Те ще продължат да пробват. Това не им пречи, но не може да ескалира до пълноценна война", обясни международният анализатор.

Иванов коментира и предупреждението на Урсула фон дер Лайен към Израел на фона на бомбардировките в Газа. А именно, че ЕК ще предложи на Съвета на ЕС въвеждане на санкции срещу екстремистките министри в израелското правителство и срещу заселниците, проявяващи насилие на Западния бряг.

"Мисля, че израелските атаки в Катар срещу "Хамас", ще ускорят опитите за постигане на мир в региона", изрази мнение той. И припомни, че Катар в началото е обявил, че се оттегля от ролята си на посредник в преговорите за мир между Израел и "Хамас", но след това е пожелал да се върне на масата за разговори.

"Но тежестта при преговорите вече ще достигне в друга посока към Египет. Кайро, който е на самата граница - за разлика от Катар, който е на стотици километри от Газа, се страхува, че войната рано или късно може да доведе до прогонване на палестинците от анклава. Затова си мисля, че преговорите ще бъдат ускорени и ще засили ролята на Египет в тях".

Редактор: Станимира Шикова