Спешна среща на Съвета за сигурност по искане на Полша заради нарушаването на въздушното ѝ пространство от руски дронове. Варшава обяви забранена за полети зона в източната част на страната, която граничи с Беларус и Украйна. Очакванията са ограниченията да останат в сила до 9 декември.

Полша е получила подкрепа от съюзниците от НАТО при свалянето на руските дронове - първият случай, в който член на Алианса използва оръжие от началото на войната в Украйна. Москва обясни, че не е имала никакво намерение да удря цели в Полша и няма да коментира повече инцидента.

Полша смята, че навлизането на дронове над Полша е било умишлено, защото летателните апарати били 19, а всичко е продължило цели седем часа.

„Тази руска провокация, както генералите и нашите войници добре знаят, не беше нищо повече от опит да се изпробват нашите възможности. Способността на политиците, полския президент и полския премиер да реагират на случващото се днес. Това беше опит и провокация да се изпробват механизмите на действие в рамките на Северноатлантическия алианс и нашата готовност да реагираме”, заяви полският президент Карол Навроцки.

