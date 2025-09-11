Президентът Еманюел Макрон заяви, че Франция ще разположи три изтребителя, за да „помогне за защитата на полското въздушно пространство“. Съобщението дойде, след като Варшава обвини Русия в нападение с дронове на нейна територия, предаде АФП.

„След нахлуването на руски дронове в Полша, реших да разположа три изтребителя „Рафал“, за да помогна за защитата на полското въздушно пространство и източния фланг на Европа заедно с нашите съюзници от НАТО“, написа Макрон в X.

„Вчера поех този ангажимент пред полския министър-председател. Обсъдих този въпрос и с генералния секретар на НАТО и с британския премиер, който също участва в защитата на източния фланг. Няма да се поддадем на засилващите се заплахи от страна на Русия“, добави Макрон, който води международните дипломатически усилия за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.

На 10 септември Полша събра съюзниците си от НАТО за спешни разговори, след като съобщи, че руски дронове са навлезли във въздушното ѝ пространство по време на атака срещу Украйна. Въздушното пространство на Полша е било нарушено 19 пъти, каза премиерът Доналд Туск, и най-малко три дрона са били свалени, след като Варшава и съюзниците ѝ са изстреляли изтребители.

Съветът за сигурност на ООН ще обсъди нападението с дронове на извънредно заседание на 12 септември, свикано по искане на Полша.

