Ситуацията с руските дронове, навлезли във въздушното пространство на Полша, предизвика международна реакция, като Варшава свика спешна среща на Съвета за сигурност на ООН. Според Елена Поптодорова, вицепрезидент на Атлантическия клуб и бивш посланик на България в САЩ, това е „най-близкият досега момент до горещ военен конфликт в Европа след края на Втората световна война“.

„Навлизането на около 20 руски дрона в полското въздушно пространство не може да бъде подминато като случайност “, подчерта Поптодорова в „Интервюто в Новините на NOVA“.

По настояване на Варшава, Съветът за сигурност на ООН ще заседава утре, като целта, според Поптодорова, е „да се извика тревога на високо международно равнище“ и да се привлече вниманието не само на западните съюзници, но и на онези държави, които са на страната на Москва и Пекин.

„Единственият език, който трябва да бъде наложен на Кремъл, е демонстрация на надмощие“, коментира още тя.

► САЩ и вътрешната им криза

Поптодорова изрази притеснение от това, че САЩ са във вътрешнополитическа криза и са оставили външната политика на заден план. А за ескалиращата ситуация в Близкия изток, особено след атаката в Доха, тя коментира: „Напрежението в региона променя тотално ролята на САЩ – не само в Близкия изток. Светът чака Вашингтон “.

► Разстрелът на Чарли Кърк

Поптодорова коментира и тревожната поляризация в американското общество, отбелязвайки, че разстрелът на Чарли Кърк е „неоправдано и вредно деяние, което само задълбочава разделението в Америка“.

„Стрелецът няма да донесе справедливост, а само ще направи пропастта между двете половини на американското общество по-дълбока – между привържениците и опонентите на Тръмп“, посочи дипломатът.

