НАТО обяви нова мисия след навлизането на руски дронове на територията на Полша. Тя се казва „Източен страж" и вече започва. За нея войници, пилоти и самолети ще отделят четири страни - Германия, Франция, Великобритания и Дания. Други държави могат да се включат по-късно.



„Въпреки че непосредственият ни фокус е върху Полша, тази ситуация надхвърля границите на една нация. Това, което засяга един съюзник, засяга всички нас. Това е въпрос, който засяга целия Алианс и ние ще го третираме като такъв. „Източен страж“ ще бъде гъвкав, осигурявайки възпиране и отбрана, когато и където е необходимо“, заяви командирът на силите на НАТО в Европа Акексъс Гринкевич.

Полша към Тръмп: Руските дронове над Полша не са грешка



Генералният секретар на НАТО се въздържа да каже, че руските дронове са били изпратени към Полша умишлено. Това вероятно е продиктувано от позицията на Доналд Тръмп, който сякаш се опита да извини действията на руснаците.

„Може да е било грешка. Може така да е станало. Но както и да е - не съм доволен от цялата ситуация", коментира Тръмп.

Поляците отхвърлиха варианта да става дума за грешка. Според Варшава навлизането на дроновете е умишлена провокация от Русия.



„Не вярваме в 20 грешки в една и съща нощ. Също така не забравяйте, че първото нарушение на нашето въздушно пространство беше преди полунощ. А последният дрон, който свалихме, беше в 06:30. Седем часа не е грешка“, подчерта министърът на външните работи на Полша Радослав Шикорски.

Редица европейски страни смятат, че руските дронове са изпратени като опит за проверка на готовността на НАТО и с надеждата да се предизвикат разногласия между членовете на Алианса.

САЩ пред Съвета за сигурност на ООН: Ще защитим всеки сантиметър от територията на НАТО



„Тази напълно безразсъдна линия на действие от страна на руското правителство е част от дълга поредица от провокации. Наблюдаваме ги от месеци - в Балтийския регион и на източния фланг на НАТО”, посочи канцлерът на Германия Фридрих Мерц.



Германия и Франция привикаха посланиците на Русия в Берлин и Париж, за да им връчат официални оплаквания за действията на правителството. Русия омаловажи станалото в сряда и каза, чe Европа страда от емоционално претоварване и Русия не е заплаха.

Редактор: Дарина Методиева