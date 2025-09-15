Кралският монетен двор на Великобритания пуска истински пари от играта „Монополи“. Това ще бъде ограничена серия монета от 50 пенса, като тя е предвидена за колекционери. По този начин монетният двор отбелязва 90 години от пускането на настолната игра „Монополи“.

Експерти изчисляват, че въображаемите пари в играта са най-отпечатваната валута на света. Повече от един милиард души са играли „Монополи“, откакто е излязла на пазара. Това е първата настолна игра, изобразена на юбилейна монета. Тя влиза в продажба на уебсайта на Кралския монетен двор на 15-ти септември, като ще има сребърна и златна версия.

Редактор: Станимира Шикова