”Скъпи ученици, пожелавам ви много здраве, устрем и успех по светлия път към занятието. Борете се за вашите мечти, не се огъвайте пред предизвикателствата, а ги използвайте като трамплин за бъдещи успехи. Бъдете достойни да градите вашето бъдеще и прекрасното бъдеще на модерна европейска България. То ще зависи от вас. На добър час!”.

С тези думи президентът Румен Радев, който участва в тържественото откриване на учебната година в Първа английска езикова гимназия и 112-o ОУ „Стоян Заимов“ в София, се обърна към възпитаниците на двете учебни заведения.

„За мен е огромно удоволствие заедно да открием новата учебна. Благодаря за поканата да споделим вълнението от първия училищен звънец, който днес ще отекне над цяла България. Защото от поколения първият учебен ден е истинско вълнение за всеки български дом. Ден, в който нашите деца поемат по светлия път на знанието”, заяви държавният глава пред събралите се ученици, родители и учители.

По думите му двете учебни заведения са се утвърдили като средища на знанието със своите здрави традиции, с утвърдените си педагогически подходи и широки възможности за личностно развитие. „Изградили сте една модерна и прекрасна екосистема, а именно отлично съжителство между двете училища, макар да са с различен профил. Но колкото и да е различен този профил – вие имате общ поглед към бъдещето. А той е - изграждането на не само на интелектуално развитие, но и на духовно извисени бъдещи граждани на родината”.

Радев изказа признателност към българските учители - за всеотдайността им към високоблагородната им мисия, за любовта и грижите им към прекрасното младо поколение на България.

Президентът благодари и на родителите на учениците, „без чиято градивна роля и подкрепа, усилията в образователния процес биха били напразни”.

„Искам да пожелая успех на нашите първокласници. А на зрелостниците, за които тази година ще е последна в училище – искам да ви призова да носите родината в сърцето си, независимо къде ще изберете да продължите образованието си или да живеете след това”, заяви държавният глава.

Редактор: Станимира Шикова