Президентът на Украйна Володимир Зеленски поиска от Доналд Тръмп твърда позиция за пакета санкции срещу Русия. В интервю за британската телевизия „Скай”, той призова и за гаранции за сигурността на Украйна. По думите му санкциите трябва да са достатъчно тежки, за да нанесат реални икономически щети на русия.

Украинският президент настоя и за повече системи за противовъздушна отбрана. Зеленски предупреди, че Москва системно тества решимостта на НАТО, като подчерта, че разговорите между лидерите не трябва да заменят конкретните действия.

Германският външен министър призова Вашингтон "най-накрая" да въведе нови санкции срещу Москва

"Путин определено иска да изиграе Съединените щати. Той прави всичко възможно да избегне санкциите и да попречи на Вашингтон и Тръмп да му наложат такива. И ако продължавате да отлагате прилагането на мерки още повече, тогава руснаците ще бъдат по-добре подготвени", посочи украинският президент.

