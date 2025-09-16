Администрацията на американския президент Доналд Тръмп одобри първите пакети с военна помощ от САЩ за Украйна. Те вече са приети и скоро може да бъдат изпратени, тъй като Вашингтон възобновява доставките на оръжие за Киев - този път по нова финансова схема с участието на страни членки на НАТО. Това съобщиха пред “Ройтерс” два източника, запознати със ситуацията.

Това е първото използване на нов механизъм, разработен от САЩ и съюзниците, за снабдяване на Украйна с оръжие от американски запаси чрез финансиране от НАТО.

Заместник-министърът на отбраната на САЩ по политическите въпроси Елбридж Колби е одобрил две пратки по 500 милиона долара по новия механизъм, наречен "Списък с приоритетни нужди на Украйна".

Възобновеното трансатлантическо сътрудничество, чиято цел е да подсили Киев с оръжия на стойност до 10 милиарда долара, се случва на фона на разочарованието на Тръмп от продължаващите атаки на Москва срещу съседната ѝ държава, въпреки усилията му да постигне договорен край на конфликта.

Досега администрацията на Тръмп е продавала оръжия на Украйна или е изпращала дарения, които са били разрешени от бившия президент Джо Байдън, известен с твърдата си подкрепа за Киев.

Източниците отказаха да разкрият точния списък с одобреното за закупуване от европейците оръжие за Украйна, но посочиха, че той включва системи за противовъздушна отбрана, от които Украйна има огромна нужда заради зачестилите руски атаки с дронове и ракети.

Един от източниците заяви, че списъкът по програмата вече преминава през процедурата, след като е получил одобрение от политическото звено на Пентагона.

Пентагонът не отговори веднага на запитване за коментар.

„Това са нещата, които украинците искат. Много неща,“ сподели източникът. „Това им позволи да стабилизират фронтовите линии досега.“

Според експерти нуждите на Украйна остават непроменени - противовъздушна отбрана, прехващачи, системи, ракети и артилерия.

Редактор: Ивайла Митева