Крадци са проникнали в Парижкия музей по естествена история и са откраднали златни образци на стойност 600 000 евро в пореден обир на културна институция.

Известен с динозавърските си скелети и препарирани животни, Националният музей по естествена история в шикозния 5-ти район на френската столица притежава и галерия по геология и минералогия.

На 16 септември е забелязано проникване, като според информациите е използван ъглошлайф и газова горелка, за да проникнат в комплекса край реката, който е популярен сред парижани и туристи.

„Кражбата засяга няколко екземпляра от националните колекции на музея, съдържащи естествено злато“, съобщиха от пресслужбата на музея.

„Въпреки че откраднатите екземпляри се оценяват на около 600 000 евро въз основа на цената на суровото злато, те все пак имат неизмерима културна стойност“, добавиха оттам.

Естественото злато е метална сплав, съдържаща злато и сребро в естествената им, нерафинирана форма. Откраднати са и две чинии и ваза от китайски порцелан, класифицирани като национални съкровища. Загубите се оценяват на 6,5 милиона евро.

Алармената и наблюдателната система на музея са били деактивирани от кибератака през юли, като крадците явно са били наясно с тази уязвимост.

Редактор: Цветина Петкова