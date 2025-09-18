Апелативният съд в Пловдив заседава по делото за убийството на Димитър Малинов от Цалапица. Обвиняем е Рангел Бизюрев.

На заседанието прокуратурата ще протестира присъдата от 15 години затвор при първоначален строг режим на Бизюрев и ще иска по-строго наказание. Съдът го призна за виновен в умишлено убийство, но отпадна обвинението за извършване с особена жестокост. Защитата на Бизюрев обжалва наказанието и настоява за по-лека присъда.

Майката на Митко от Цалапица: Смъртоносният удар е нанесен от един от близнаците, не от Рангел Бизюрев

Близките на Димитър Малинов от своя страна настояват за доживотен затвор. Според обвинението конфликтът между Бизюрев и Димитър Малинов ескалирал след дългогодишни лични пререкания, като престъплението е било извършено с особена жестокост.

Младежът е убит след скарване с Бизюрев в нощта на 20 юли 2023 година, а след това с помощта на близнаците Борислав и Валентин Динкови – заровен на друго място под строителни отпадъци.

