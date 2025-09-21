Изгасен е пожарът в района на бившата рафинерия „Плама” край Плевен. Това съобщиха за NOVA от общината.

Запали се утайник с петролни продукти в бившата "Плама"-Плевен (ВИДЕО)

Цяла нощ продължи гасенето на отделни огнища. Районът остава под наблюдение от дежурни екипи. Правят се и периодични измервания за чистотата на въздуха. Резултатите показват безопасни стойности, информират още от Общината в Плевен.