Цяла нощ продължи гасенето на отделни огнища
Изгасен е пожарът в района на бившата рафинерия „Плама” край Плевен. Това съобщиха за NOVA от общината.
Цяла нощ продължи гасенето на отделни огнища. Районът остава под наблюдение от дежурни екипи. Правят се и периодични измервания за чистотата на въздуха. Резултатите показват безопасни стойности, информират още от Общината в Плевен.
