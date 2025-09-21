Пожарът, възникнал в района на бившата рафинерия „Плама“ край Плевен, е локализиран и е под контрол, съобщават от общината. Продължават действия по доизгасяване на локални огнища.

Няма опасност пожарът да се разпространи. В района се правят и периодични замервания, а резултатите показват безопасни стойности.

Запали се утайник с петролни продукти в бившата "Плама"-Плевен (ВИДЕО)

Районът остава под непрекъснато наблюдение, екип на Пожарната е дежурен на място.

Огънят пламна в събота следобед. Запалили са се треви, а пламъците са се прехвърлили в утайници на изоставеното предприятие, в което все още има отпадъчни петролни продукти. Огънят обхвана площ от 1000 квадратни метра.

Гъстият черен дим, който се издигаше, притесни жителите в района.