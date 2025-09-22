Френският президент Еманюел Макрон обяви днес на Общото събрание на ООН, че Франция признава Държавата Палестина. Той оповести това при откриването на Конференцията за мирното уреждане на палестинския въпрос и прилагането на решение в рамките на две държави.

"Времето настъпи. Ето защо, верен на историческия ангажимент на моята страна към Близкия изток, към мира между израелския и палестинския народ, заявявам, че днес Франция признава държавата Палестина. Признаването на законните права на палестинския народ не отнема нищо от правата на народа на Израел, който Франция подкрепя от първия ден и чието за зачитане е също толкова ангажирана, именно защото сме убедени, че това признаване е единственото решение, което ще позволи мир за Израел", добави той.

Това признание проправя пътя към мирното разрешаване на конфликта в региона, изтъкна френският президент.

Освен Франция, палестинска държава признаха Белгия, Малта, Монако, Люксембург, Андора и Сан Марино. Съединените щати, които са основен съюзник на Израел, разкритикуваха решението за признаване на държавата Палестина.



Говорителката на Белия дом Карълайн Левит нарече това „награда за „Хамас“.

