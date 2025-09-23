Пожар е възникнал в кооперация в Банско малко след 13:00 ч. Това съобщиха за БТА от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Оттам допълниха, че към момента са изпратени три пожарни автомобила – единият от Банско, а останалите два от Разлог.

На този етап няма информация за причината за пожара.

Общо 144 пожара са потушени на територията на страната през последното денонощие, трима души са пострадали, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Пожарникарите са реагирали на 173 сигнала за произшествия.

