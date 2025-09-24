22-годишен мъж от Чехия е пострадал при инцидент на плажната ивица в местността „Камчийски пясъци“, съобщиха от полицията във Варна. От там уточняват, че във вторник привечер той е управлявал мотоциклет върху пясъка, когато е изгубил контрол над превозното средство и е самокатастрофирал, предаде DarikNews .

Мотоциклетист е с опасност за живота след катастрофа край Стара Загора

Младежът е транспортиран до болница, където е установена фрактура на подбедрица. След оказана медицинска помощ е освободен за домашно лечение.

Редактор: Дарина Методиева