Северноамериканското командване на аерокосмическата отбрана (NORAD) е изпратило в сряда изтребители, за да идентифицира и прехване четири руски военни самолета край Аляска, съобщи американо-канадската отбранителна организация в изявление в четвъртък.

Руски изтребители провокирали германска фрегата в Балтийско море

NORAD е засякал и проследил два руски Ту-95 и два Су-35, действащи в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на Аляска, се казва в изявлението. NORAD заяви, че е отговорил с мобилизиране на E-3, четири F-16 и четири самолета-танкера KC-135.

Руските самолети са останали в международното въздушно пространство и не са навлезли в суверенното въздушно пространство на САЩ или Канада, съобщи NORAD.

Дронове прелетяха над Норвегия, Дания и Швеция. Временно затвориха летищата в Копенхаген и Осло

Зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на Аляска е зона от международното въздушно пространство, която изисква бърза идентификация на всички самолети за целите на националната сигурност, съобщи NORAD.