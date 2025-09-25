Техеран е напълно подготвен за всеки сценарий и ще коригира политиката си, ако санкциите на ООН бъдат възстановени, заяви днес иранският президент Масуд Пезешкиан, като изрази надежда, те да не бъдат върнати, съобщиха ирански държавни медии, цитирани от "Ройтерс".

Пезешкиан направи това изказване на среща с боливийския си колега в кулоарите на Общото събрание на ООН.

Снимка: Getty Images

По-рано днес иранският президент каза, че ако механизмът за бързо възстановяване на санкциите бъде задействан, преговорите ще загубят значението си. На среща с норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре в кулоарите на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН Пезешкиан подчерта, че западните страни трябва да изпълняват задълженията си, за да е налице каквото и да е разбирателство.

Редактор: Цветина Петрова