След напрежението около законопроекта, с който на практика се ограничаваше почти изцяло домашното производство на алкохол, земеделското министерство изтегли текстовете. В момента обаче работата по проекта продължава и предстои той да бъде пренаписан и представен в нов вид.

Георги Тахов, министър на земеделието и храните: Законът беше свален от обществено обсъждане след консултация между премиера и мен. Неговото качване беше, за да се види обществената реакция и да се надгражда.

Според изтегленото предложение държавата въвеждаше лимит – всяко домакинство ще може да произвежда до 30 литра ракия и до 500 литра вино годишно от собствени плодове. Това на практика означаваше, че вече нямаше да можем да купуваме плодове от пазара, за да си направим от тях алкохол.

