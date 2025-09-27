-
Надпяване, надиграване и вкусна храна очакват всички посетители
Днес в старозагорското село Яворово се провежда националният фестивал „С гозбите на баба”. Надпяване, надиграване и вкусна храна очакват всички посетители.
Тотка и Юлия представят една от типичните за България гозби - сирена каша. Тя е една от най-бързите манджи и всяка добра домакиня умее да я прави.
„Масло слагаме. Тази кашичка се е използвала и за захранване на малките бебета. Когато го отбиват от майчината кърма, почват да го хранят с каша. Като сложим масълцето и брашънцето да се изпържат, наричаме кашата ешемер. Когато е за възрастни, накрая, когато го махнем от огъня, слагаме и сиренцето”, обясняват бабите.
Повече гледайте във видеото.
