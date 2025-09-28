Тя беше мит. Беше химн на едно поколение. После изчезна. Две десетилетия мълчание. Слухове. Легенди. Истории от миналото. Днес Кати говори. За славата и паденията, за мъжете и грешките, за майка си, самотата и намерението й отново да се върне на върха на поп-фолка. Кати, в „Часът на истината“ с Мон Дьо.

Поп фолк звездата Кати гостува на Мон Дьо в „Часът на истината“ и отвори сърцето си за кариерата, личния си живот, самотата и амбицията отново да бъде номер едно. Разговорът премина през бурната ѝ слава от края на 90-те, през трудните ѝ лични загуби, до новите планове и мечти за бъдещето.

Кати сподели, че в продължение на 5-6 години е била „номер едно в България“. „Хората ме мислеха за някакво божество. Аз ходех с охрани, защото буквално искаха да ми се нахвърлят, да ме нацелуват, да ме докоснат“, признава тя.

Славата обаче имала и тежка страна. „След всяко участие се прибирах вкъщи като затворник. Всичко ми беше дошло до тук. Супер преумора, бях станала 44 килограма, припадала съм на някои участия от недохранване,“ разказва певицата.

Кати разкри, че най-голямата ѝ житейска рана е загубата на майка ѝ, когато е била на 18. „Баба ми почина две години преди това, дядо ми – няколко години по-рано. Останах почти кръгъл сирак. До ден днешен супер много страдам за нея“, сподели тя.

В деня на интервюто е рожденият ден на майка ѝ. „Тя винаги е в сърцето ми, винаги е с мен. Сигурна съм, че би се гордяла с мен“, казва певицата с усмивка, но и с видимо вълнение.

След близо 20 години пауза, Кати е готова да се върне с пълна сила на сцената. „Искам да съм номер едно. И съм била, и съм се доказала, че съм номер едно. Сега е дошъл моментът. Ще атакувам първото място. Има вече 11 клипа, 20 нови песни. Готова съм – с рогата напред“, категорична е тя.

Кати обаче критикува тенденциите в жанра. „Според мен няма хитове. Освен един Азис, който прави хитове, друг не виждам. Няма нужда от излишни хиляди левове за клипове. Нужни са качествени и смислени песни“, подчерта певицата.

В откровен разговор, Кати говори за любовта и самотата. „Определено съм самотна. Все още си чакам принца на белия кон. Искам да бъда обичана, искам аз самата да давам любов. Искам всичко да върви като по мед и масло“, казва тя.

За бащата на дъщеря си певицата сподели: „Седнахме и решихме заедно да се разделим. Сега сме в перфектни отношения.“ След това е имала връзка, която описва като „заблуда“: „Човекът се оказа тотален егоист. За какво ми е?“

Кати не крие, че през годините е имала и финансови трудности: „Имало е тежки моменти. Помогна ми човек, който ще остане в тайна“.

Певицата е вярваща и носи татуировка на Христос на рамото. „Много пъти съм си задавала въпроса защо не срещам партньора си. Понякога Бог ми отговаря чрез сънища“, споделя тя.

Кати завърши интервюто с лична сентенция: „Превземай всичко, що ти пречи, люби, обичай и живей. Бъди човек, а не човече, гори и никога не тлей“.