Бившият председател на ДАНС Цветлин Йовчев отправи критики към случващото се около специалните служби у нас и настоя за законодателна промяна, която да ограничи политическото влияние върху тях. В предаването „На фокус“ Йовчев коментира назначението на нов ръководител на ДАНС, състоянието на националната сигурност и нуждата от модерна отбранителна политика.

По повод гласуването в парламента, с което депутатите вече ще избират ръководителите на ДАР, ДАНС и ДАТО, Йовчев предупреди, че боричканията между институциите ще доведат до нови законови промени:„Вероятно ще има промяна в закона – и тя няма да е последна. Истинският дебат обаче трябва да бъде какво точно трябва да представляват службите- каква е тяхната роля, структура и отчетност.“

На първо четене в комисия: Председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО ще се избират от НС

Йовчев определи процеса по назначаване на новото ръководство на службите като опасно политическо боричкане. Според него това подкопава доверието в институциите и ги прави уязвими.

„Проблемът е, че тук всичко това се превръща в търговия. Не мога да дам оценка за Деньо Денев, заяви Йовчев.

Според него, за да бъде ДАНС по-малко „атрактивна“ за политическите сили, трябва да се направи прецизна промяна в закона:

„ДАНС трябва да работи само по престъпления срещу Републиката. Без подслушвания, без действия заплахи, които често се използват за политически цели“, категоричен е той.

Йовчев коментира сигурността в контекста на новите военни технологии. Той определи идеята за изграждане на дронов щит над България като „необходима, макар и закъсняла“.

„Да, това е възможно, но трябва да започнем максимално бързо и с ясна концепция, съобразена с новите технологии. Не само България, но и целият ЕС и дори НАТО нямат адекватна доктрина за отбрана в новите условия“, подчерта Йовчев.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева