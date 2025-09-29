Иран съобщи, че е екзекутирал мъж, когото определи като „един от водещите шпиони“ на Израел. „Бахман Чуби Асл, беше обесен тази сутрин“, съобщи съдебният портал Mizan Online.

Иран и Израел водиха 12-дневна война през юни след безпрецедентни израелски въздушни удари по военни, държавни и ядрени обекти в ислямската република. Иран отвърна с ракетни атаки и удари с дронове срещу Израел.

След края на конфликта иранските власти обещаха бързи процеси за хора, заподозрени в сътрудничество с Израел. Оттогава властите обявиха няколко ареста и екзекуции на лица, обвинени в работа за Мосад (израелската разузнавателна служба).

На 29 септември съдебните власти заявиха, че Чуби Асл е работил „тясно“ с израелското разузнаване и е имал „привилегирован достъп до жизненоважни и суверенни бази данни“ на Ислямската република. Не се посочва кога е бил арестуван.

Иран арестува европейски гражданин за шпионаж

Израелските удари през юни убиха високопоставени офицери, ядрени учени и стотици други хора, включително цивилни.

На 9 август съдебните власти обявиха, че са започнали разследване на 20 души, задържани за предполагаеми връзки с Израел. Няколко дни по-рано Иран екзекутирал Рузбех Вади, обвинен в предаване на информация за ядрен учен, убит по време на конфликта.

Редактор: Дарина Методиева