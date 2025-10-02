Френският президент Еманюел Макрон обяви, че военните шефове на страните от европейската „коалиция на желаещите“, подкрепяща Украйна, ще проведат разговори в рамките на няколко дни за това как да се пресече дейността на руския „сенчест флот“, който нарушава санкциите.

„В следващите дни нашите началници, в координация с НАТО, в рамките на „Коалицията на желаещите, ще се срещнат, за да разработят съвместни действия за прилагане на политика на препятстване на сенчестия флот през следващите седмици“, заяви Макрон след среща на десетки лидери в Дания.

Припомняме, че капитанът на кораба "Боракай", подозиран, че е част от руския сенчест флот, ще бъде съден в Брест, Западна Франция, на 23 февруари 2026 г. за "неизпълнение на разпореждане" на френските власти, след като те се качиха на борда на плавателния съд.

Френски морски командоси се качиха на кораба "Боракай", докато се намираше край френското крайбрежие в събота. Той плава под флага на Бенин, но се предполага, че принадлежи към флота, използван от Москва да заобикаля западните санкции, наложени върху руските продажби на петрол след инвазията в Украйна.

Френските съдебни власти започнаха разследване за "липса на доказателства за националността на кораба/флага" и "неизпълнение на разпореждане на властите", а след това постановиха задържане на "капитана и първия му – и двамата китайски граждани".

