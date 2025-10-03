Снимка: iStock
Около 55 000 ученици ще решават 13 задачи онлайн, а оценките ще се вписват като текущи по преценка на учителите
Днес ще се проведе Националното входно ниво по математика за шестокласниците. То ще продължи 40 минути, ще бъде в дигитална среда и ще съдържа 11 задачи с избираем отговор, както и две с кратък свободен отговор.
Целта е да се направи оценка на наученото по математика в пети клас. Дали да бъдат вписани оценките от изпита като текущи, ще преценява учителят. Очаква се днес знанията си да тестват около 55 хиляди шестокласници.
От МОН припомнят, че през миналата година беше осъществено подобно онлайн тестване при деветокласниците по природни науки.Редактор: Румен Лозанов
