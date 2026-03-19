Тази вечер се проведе събитието „The EMBA Reunion” на Американския университет. Реално въздействие, в което NOVA е партньор. Фокусът на събитието е набиране на средства за стипендии по социално предприемачество. Те се определят след специален конкурс, в който бъдещи или настоящи предприемачи защитават проект, който решава значим социален проблем в България.

NOVA EMBA Scholarship е съвместна инициатива на NOVA и Американския университет, която подкрепя социални предприемачи, идентифициращи реални социални или екологични предизвикателства, демонстриращи силна ангажираност към създаването на положително въздействие и показващи готовност да се учат, действат и водят към промяна.

Стипендиите са предназначени за лидери с мисия, които имат реален досег с предизвикателствата, които се стремят да решават, доказан опит с инициативи и ясна отдаденост на своята кауза. Отличието се връчва на бъдещи студенти, които предлагат работещ бизнес модел за решаването на значим социален проблем в България.

„Заедно с NOVA преди няколко години учредихме една стипендия, която миналата година прерасна в две. Търсим младите социални предприемачи. Социалното предприемачество е област, в която печалбата среща каузата. Каузи, които дават позитивно влияние върху средата и обществото, в което живеем”, посочи зам.-председателят на Настоятелството на АУБ, възпитаник на ЕМВА програмата и дарител Светослав.

Първата стипендия за Executive MBA програмата на университета беше спечелена от Боян Неделяков през 2023 г. за неговия проект за безплатен скрийнинг, който открива навреме тежки заболявания. Втората стипендия е при Джейн Керкова през 2024 г. за нейното приложение за борба с разхищението на храна. Третият победител (2025 г.) е Ваня Трендафилова и нейната онлайн платформа за бърз достъп до българските ферми и техните продукции.

„Ние сме се събрали тази вечер, за да отпразнуваме повече от 20 г. успехите на нашите випускници в магистърската програма за ръководни кадри в АУБ. Това са хора с изключително богат професионален опит, които допринасят не само за подобряването на бизнес средата в България, но също така и са деятели, общественици, които имат немалък принос за добрите постижения, които можем да отчетем в България”, каза академичният директор на магистърските програми в Американския университет в България Момчил Карпузанов.

