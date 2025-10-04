Кадър: "Дойче веле"
Научете повече за известното рибно ястие бакаляу
В слънчева Португалия приготвят традиционното рибно ястие бакаляу. То е част от кулинарната история на страната разказва "Дойче веле".
Бакаляу присъства на всяка трапеза и във всяко меню. Местните хора и готвачи споределят, че ястието е част от живота им. То се приготвя от сушена и осолена треска.
Вижте рецептата за бакаляу във видеото.
