Две години след началото на войната между Израел и „Хамас“, Близкият изток изглежда коренно променен, но пътят към мир все още е неясен. Това коментираха журналистите Петър Карабоев и Асен Агов в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

„В Египет текат преговори между две страни, които продължават да се бомбардират и в момента. Твърде много неща могат да се объркат“, подчерта Карабоев.

Той добави, че израелският премиер Бенямин Нетаняху е изправен пред реална опасност да загуби подкрепата на Съединените щати – ключов съюзник на страната. По последни социологически данни 40% от американските граждани вярват, че Израел умишлено убива палестинци.

„Тръмп също внимава какво мислят избирателите му“, допълни той.

От своя страна Асен Агов подчерта, че основните решения ще зависят от интересите на воюващите страни.

„Затова се води война – защото интересите не съвпадат. Пътят към споразумение е правилен, но упреквам световното обществено мнение, че пропуска да каже едно важно нещо – Израел няма да се съгласи на нищо, освен ако не получи гаранции за сигурността си“, коментира той.

Израел отбелязва втората годишнина от атаката на „Хамас“

Агов припомни, че от своето създаване Израел е обект на постоянни заплахи от съседите си, поради което отказва възможността за съществуване на палестинска държава.

„Близкият изток вече изглежда различно след 7 октомври“, заяви Карабоев по повод втората годишнина от изненадващата атака на „Хамас“, която отприщи настоящия мащабен конфликт.

По негово мнение Израел губи повечето от дипломатическите и информационните битки – на фона на нарастващ международен натиск и критики, включително от традиционни съюзници като САЩ.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева