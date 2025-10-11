"Да прекратим този абсурден спектакъл". С тези думи новият- стар премиер на Франция призова партиите в парламента да престанат да разпалват политическата криза. След като в понеделник подаде оставка, в петък Себастиан Льокорню се съгласи отново да поеме поста. Той е изправен пред същия проблем, както преди - бюджетът на държавата трябва да бъде гласуван, а трите големи блока в парламента имат крайно различни искания как да изглежда финансовата рамка.

Макрон преназначи Себастиан Льокорню за премиер на Франция

„Аз нямам собствени планове. Нямам друга амбиция освен да ни измъкна от тази ситуация, която обективно е много трудна за всички. Затова си поставям доста ясна мисия. И политическите сили или ще ми помогнат и ще работим заедно, или няма да го направят. Но единствено заедно можем да гарантираме, че ще приключим годината с бюджет за социално осигуряване и бюджет за държавата като цяло, за да избегнем извънредни ситуации“, заяви френският премиер Льокорню.

Редактор: Станимира Шикова