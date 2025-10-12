-
„Надявам се след всичко това да има нормален живот в Близкия изток“, каза тя
След две години на война и безброй молитви, Израел е в очакване – всички заложници, които все още се намират в Газа, трябва да бъдат върнати обратно в страната. Първият етап на примирието вече е факт, но остава въпросът – дали е рано да се говори за истински мир?
„Докато не ги видим у дома, никой няма да бъде спокоен“
„Все още със страх мога да говоря за добрите новини, защото тази еуфория, която е от два дни, е примесена с тревога. Всички си казваме: дано този път стане“, споделя Рина Бакалов от Българския културен институт в Тел Авив в предаването „Събуди се“.
По думите ѝ, в Израел всички очакват с нетърпение момента, в който заложниците ще се приберат и ще бъдат прегърнати от близките си. „Докато не ги видим вкъщи, никой няма да бъде спокоен“, допълва тя.
„Хамас“ започва освобождаването на израелските заложници преди мирната среща на върха в Египет
Според последната информация, до обяд утре всички заложници трябва да бъдат предадени на Червения кръст и върнати в Израел. „Говорим за 48 души, като се предполага, че около 20 от тях са живи“, уточнява Бакалов.
Съмнения и тревоги
Рина Бакалов не крие съмнение, че Хамас може да не спази изцяло договореното: „От терористична група като Хамас всичко може да се очаква. Те вече показват, че няма да спазят поне втората част от споразумението – за разоръжаване“.
Тя разказва, че в последните дни в Газа се наблюдават въоръжени милиции по улиците, а в социалните мрежи се разпространяват кадри на екзекутирани млади палестинци.
Благодарност към посредниците
По думите ѝ, израелското общество е благодарно за дипломатическите усилия, довели до първия етап на примирието.
Тръмп ще се срещне с близките на заложниците на „Хамас“
„Вчера на площада имаше над половин милион души, които изразиха благодарност към Тръмп и Виктор Орбан. Всички сме в надежда и тръпнем в очакване“, казва Бакалов.
Тежкото състояние на освободените
Сред освободените заложници има и хора с българско гражданство. За Матан Грец, който все още е в плен, няма никаква информация.
„Надяваме се да се върне жив и в добро здраве“, споделя Бакалов.
За Даниела, другата българка, която вече е на свобода, се знае, че се намира в тежко психическо състояние.
„Всички освободени са в тежко здравословно и емоционално състояние. Не са се хранили, не са излизали на слънце. Болниците са подготвени да ги лекуват толкова дълго, колкото е необходимо“, уточнява тя.
Народ, белязан от болката
„Целият народ е ужасно наранен. Целият народ страда“, казва Рина Бакалов.
Тя споделя и за трагичен случай на млад израелец, който се самоубива след загубата на любимата си, като оставя бележка: „Аз съм жив, но отвътре всичко е умряло“.
„Надявам се след всичко това да има нормален живот в Близкия изток“, завършва Бакалов.
