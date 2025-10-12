След две години на война и безброй молитви, Израел е в очакване – всички заложници, които все още се намират в Газа, трябва да бъдат върнати обратно в страната. Първият етап на примирието вече е факт, но остава въпросът – дали е рано да се говори за истински мир?

„Докато не ги видим у дома, никой няма да бъде спокоен“

„Все още със страх мога да говоря за добрите новини, защото тази еуфория, която е от два дни, е примесена с тревога. Всички си казваме: дано този път стане“, споделя Рина Бакалов от Българския културен институт в Тел Авив в предаването „Събуди се“.

По думите ѝ, в Израел всички очакват с нетърпение момента, в който заложниците ще се приберат и ще бъдат прегърнати от близките си. „Докато не ги видим вкъщи, никой няма да бъде спокоен“, допълва тя.

Според последната информация, до обяд утре всички заложници трябва да бъдат предадени на Червения кръст и върнати в Израел. „Говорим за 48 души, като се предполага, че около 20 от тях са живи“, уточнява Бакалов.

Съмнения и тревоги

Рина Бакалов не крие съмнение, че Хамас може да не спази изцяло договореното: „От терористична група като Хамас всичко може да се очаква. Те вече показват, че няма да спазят поне втората част от споразумението – за разоръжаване“.

Тя разказва, че в последните дни в Газа се наблюдават въоръжени милиции по улиците, а в социалните мрежи се разпространяват кадри на екзекутирани млади палестинци.

Благодарност към посредниците

По думите ѝ, израелското общество е благодарно за дипломатическите усилия, довели до първия етап на примирието.

„Вчера на площада имаше над половин милион души, които изразиха благодарност към Тръмп и Виктор Орбан. Всички сме в надежда и тръпнем в очакване“, казва Бакалов.

Тежкото състояние на освободените

Сред освободените заложници има и хора с българско гражданство. За Матан Грец, който все още е в плен, няма никаква информация.

„Надяваме се да се върне жив и в добро здраве“, споделя Бакалов.

За Даниела, другата българка, която вече е на свобода, се знае, че се намира в тежко психическо състояние.

„Всички освободени са в тежко здравословно и емоционално състояние. Не са се хранили, не са излизали на слънце. Болниците са подготвени да ги лекуват толкова дълго, колкото е необходимо“, уточнява тя.

Народ, белязан от болката

„Целият народ е ужасно наранен. Целият народ страда“, казва Рина Бакалов.

Тя споделя и за трагичен случай на млад израелец, който се самоубива след загубата на любимата си, като оставя бележка: „Аз съм жив, но отвътре всичко е умряло“.

„Надявам се след всичко това да има нормален живот в Близкия изток“, завършва Бакалов.