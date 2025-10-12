-
Митингът почете усилията на Доналд Тръмп и неговия екип за споразумението за примирие в Газа
Десетки хиляди израелци изпълниха центъра на Тел Авив в празничен митинг, след като беше обявено завръщането на израелските заложници от Газа. Настроението беше радостно, различно от предишните две години на ежеседмични протести и гняв срещу политиката на израелското правителство.
На площада присъстваха специалният пратеник на Доналд Тръмп за Близкия Изток Стив Уиткоф и зетът на американския президент Джаред Къшнър, който участваше в преговорите за мир по време на първия мандат на Тръмп. Участниците носеха транспарант с надпис „Нобелов президент Тръмп“, въпреки че държавният глава не е получил наградата.
„Хамас“ започва освобождаването на израелските заложници преди мирната среща на върха в Египет
Един от интересните моменти бе опитът на Стив Уиткоф да похвали премиера Бенямин Нетаняху, който завърши с бурни освирквания от множеството.
"Да работя с президента Тръмп, да видя решимостта му да се постигне мир, да видя заложниците да се завръщат у дома, да видя Израел сигурен и целия Близък Изток стабилен – нищо не може да се сравни с това", коментира зетът на Тръмп и участник в преговорите за мир Джаред Къшнър.
Тръмп ще се срещне с близките на заложниците на „Хамас“
Митингът подчерта усилията на американската администрация за стабилизиране на региона и бе израз на благодарност към всички участници в преговорите за мир.Редактор: Румен Лозанов
