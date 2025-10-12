Президентът на Франция Еманюел Макрон обяви състава на новото правителство, начело на което отново застана Себастиан Льокорню. Това се очаква да даде нов тласък на вътрешната политика и да отговори на ключови предизвикателства пред страната.

Решението идва в момент на нарастващо обществено напрежение и необходимост от по-ефективно управление, като новият кабинет ще има за задача да ускори реформите и да възстанови общественото доверие.

Жан Ноел Баро остава министър на външните работи. Джералд Дарманин също запазва поста си на министър на правосъдието. Ролан Лескюр също е преназначен като министър на финансите.

Катрин Вотрен е назначена за министър на отбраната. Лоран Нунес е новият министър на вътрешните работи.

"Мисията на това правителство е да изготви бюджета на Франция преди края на годината. Благодаря на жените и мъжете, които се включват в този кабинет напълно свободно – отвъд лични и партийни интереси. Важна е само една единствена цел - интересът на страната", написа премиерът Льокорню в X, след като бяха обявени имената на министрите в кабинета му.

Un gouvernement de mission est nommé pour donner un budget à la France avant la fin de l’année.



Je remercie les femmes et les hommes qui s'engagent dans ce gouvernement en toute liberté au-delà des intérêts personnels et partisans.



Une seule chose compte : l’intérêt du pays. — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 12, 2025

Редактор: Станимира Шикова