Примирието в Ивицата Газа продължава да е подложено на изпитание, като всяко действие на „Хамас“ и Израел се следи под лупа от международната общност. На фона на бавния и мъчителен процес по размяна на заложници и тела, ключови въпроси за бъдещето на региона остават без отговор. Кое е най-голямото препятствие пред разоръжаването на „Хамас“, което се очертава като основна цел? Тези въпроси, на фона на последните събития, в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS коментираха бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев и международният анализатор Огнян Дъскарев.

Според Огнян Дъскарев намесата на Тръмп е била решаваща. „Това е шестата война, която Тръмп спира, и най-кръвопролитната. Това стана, защото Тръмп беше единственият човек, който можеше да каже на Нетаняху: „Спирай войната“. И го направи“, коментира Дъскарев. Според него основните причини за спирането на огъня са били необходимостта да се прекрати „ужасната човешка касапница“ и натискът от богатите арабски държави като Саудитска Арабия, Емирствата и Катар, на които им е „дошло до гуша“ от „Хамас“.

Израел отвори граничния пункт "Рафах" и отмени планирани действия срещу "Хамас"

Планът за мир включва няколко основни точки: спиране на огъня, връщане на заложниците, разоръжаване на „Хамас“ и възстановяване на Газа. Именно разоръжаването обаче се очертава като най-трудната задача.

„Това, според мен, ще бъде изключително трудно, почти невъзможно“, заяви Милен Керемедчиев. Той обясни, че основната цел в хартата на групировката е унищожаването на Израел и след 18 години управление в Газа, където са контролирали всичко - от детските градини до болниците и полицията, е „енигма“ как биха се съгласили да се разоръжат.

►Размяната на телата и ултиматумът на Израел

Предаването на четирите тела на загинали заложници късно снощи последва съобщение от Израел, че ще намали наполовина броя на камионите с хуманитарна помощ за Газа. Причината е неизпълнение на споразумението от страна на „Хамас“, според което групировката трябва да предаде общо 28 тела. До момента са върнати едва осем, като от „Хамас“ обясняват забавянето със затруднения при намирането на останките сред развалините.

Междувременно Доналд Тръмп отправи остро предупреждение към групировката, като заяви, че тя „ще трябва да бъде разоръжена по един или друг начин“. Вниманието му обаче вече се насочва и към Украйна, като в петък се очаква среща с президента Володимир Зеленски.

Според Керемедчиев основен въпрос на срещата ще бъде евентуалното предоставяне на ракети „Томахоук“ на Киев, които имат пет пъти по-голям обсег от досегашните и биха позволили на Украйна да нанася удари по военни подразделения дълбоко в руска територия.

Редактор: Мария Барабашка