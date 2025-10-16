Израелският министър на отбраната заплаши да възобнови военните действия, ако "Хамас" не спазва споразумението за примирие в Газа. Израел Кац заяви, че е наредил на военните да подготвят „план за смазване“ на групировката в случай на подновяване на боевете, предаде АФП.

„Ако "Хамас" откаже да спази споразумението, Израел, в координация със Съединените щати, ще възобнови боевете и ще предприеме действия за пълното разгромяване на групировката за да промени реалността в Газа и да постигне всички цели на войната“, се казва в изявление от офиса на Израел Кац.

„Хамас“: Предадохме всички тела на заложници, до които имаме достъп

Коментарите дойдоха, след като въоръженото крило на "Хамас" съобщи, че е предало всички тела, до които е имало достъп, и че ще са необходими специални съоръжения за изваждане, за да се достигне до повече тела, както е обещано в споразумението за примирие.

Редактор: Дарина Методиева